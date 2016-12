Usa, gioca alla roulette russa per festeggiare i 18 anni: parte un proiettile e muore sul colpo

Austin Barcarcel, adolescente americano residente in Virginia, tira fuori una pistola a tamburo, durante la festa per i suoi 18 anni: vuole giocare alla "roulette russa". Gli amici cercano di dissuaderlo, ma il ragazzo è irremovibile: "So come maneggiare una pistola". Poi porta la calibro 38 alla tempia e preme il grilletto due volte. La seconda è fatale: parte un proiettile e il neomaggiorenne muore sul colpo.

La polizia della contea sta ancora indagando sull'accaduto, cercando di stabilire come il giovane sia entrato in possesso dell'arma. In una prima perquisizione, le forze dell'ordine hanno rinvenuto, nella casa di famiglia, dove è avvenuta la festa, due fucili, varie riviste di armi e numerose munizioni, oltre a un vaporizzatore per fumare maijuana e pillole non ancora identificate.