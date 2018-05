Usa, Gina Haspel confermata dal Senato alla guida della Cia

Gina Haspel è stata confermata dal Senato Usa come nuovo direttore della Cia. E' la prima donna a guidare l'agenzia di intelligence. Nominata da Trump per succedere a Mike Pompeo, Haspel, 61 anni, dal 1985 nella Cia, ha dovuto superare al Senato le critiche per il suo passato, quando fu uno dei massimi responsabili del programma che introdusse dure pratiche di interrogatorio nei confronti dei terroristi.