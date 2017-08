USA, furto in un negozio di dolci: ragazza aggredita dai commessi!

"Aiutateci a diffondere la notizia su quanto sbagliato sia ciò che vedete. Guardate, sulla 136ima strada, cosa accade a questa ragazza: trascinata per terra per evitare che lei rubi dei dolci. Riportate la notizia alle agenzie di stampa. Pensate che tutto ciò sia giusto e che i commessi stiano facendo il proprio lavoro o credete che abbiano superato il limite?". Con questo appello sul proprio profilo Facebook, l'americana Kristin Nerton denuncia un brutto episodio di violenza e s'interroga sui modi con cui, troppo spesso, si agisce per giustizia privata. Una giovane donna, in un negozio di dolci per una bravata, un banale furto di dolci, viene scoperta e trascinata brutalmente fuori e a terra dai commessi, che non le risparmiano graffi e strattonate.