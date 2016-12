Usa, fuori da coma dopo volo 70 mt

00:42 - Un bimbo di 4 anni si è svegliato dal coma sette giorni dopo essere precipitato per 70 metri da una scogliere a Bodega Bay, in California. L'incidente è avvenuto una settimana fa. Sebastian Johnson si trovava in gita con la famiglia quando si era allontanato dai genitori. Il piccolo, scivolato mentre lanciava pietre in acqua, era stato ricoverato in ospedale a causa di diverse fratture. Ora ha riaperto gli occhi ed è in condizioni stazionarie.