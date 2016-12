Usa,fu detenuto per 19 anni nei "laogai": morto l'attivista Harry Wu

E' morto a 79 anni, durante un viaggio in Honduras, Harry Wu, da decenni difensore dei diritti umani in Cina e fondatore della Laogai Research foundation. Wu, all'epoca studente universitario, fu arrestato e condannato a trascorrere 19 anni nei campi di prigionia cinesi noti come "laogai" ovvero "rieducazione attraverso il lavoro". Dopo il suo rilascio, Wu si trasferì negli Stati Uniti, ma tornò spesso in Cina per condurre ricerche sui "laogai".