Usa, fratelli Koch appoggiano Paul Ryan come candidato repubblicano

I fratelli Charles e David Koch, considerati i "burattinai" della destra americana per l'influenza esercitata a suon di milioni di dollari, appoggiano Paul Ryan, lo speaker della Camera. I Koch contano nel fatto che potrebbe essere il candidato repubblicano alla Casa Bianca se Donald Trump arrivasse alla convention di luglio con 100 delegati in meno rispetto a quelli necessari per conquistare la nomination.