Usa, fotografava e uccideva giovani donne: polizia mette online foto del killer

Dal 2010 la polizia ha ricevuto centinaia di telefonate, ma Patrick Ellis, agente del Dipartimento di polizia di Huntigton Beach, ha ammesso che non è ancora stato possibile ricondurre nessuna delle donne fotografate a casi di persone scomparse. Il Dipartimento ha poi rimosso dal suo sito le foto delle donne di cui si conosce l'identità, lasciando online solo quelle non ancora identificate.



Il caso del "Dating Game Killer", come è conosciuto Alcala negli Usa per aver partecipato al popolare show televisivo negli anni '70, a distanza di 35 anni dalla prima condanna è tutt'altro che chiuso.



L'assassino fotografo - Nato in Texas nel 1943, Rodney Alcala, dopo la laurea in arte all'Università della California, si trasferì a New York per studiare cinema e iniziò a uccidere. Affascinante e sicuro di sé, Alcala abbordava giovani donne e bambini con il pretesto di farli posare per una fotografia.



Nel 1979 gli agenti che indagavano sulla scomparsa della dodicenne Robin Samsoe, trovarono nel suo garage l'album frutto del suo talento fotografico. Fra gli scatti, anche le immagini delle sue vittime, uccise tutte con lo stesso modus operandi: le attaccava con un martello e poi le strangolava.



Il braccio di ferro con la morte - Alcala si trova in carcere dal 1980 quando fu condannato a morte per l'omicidio di sette donne. Da allora, il serial killer ha iniziato un braccio di ferro con la pena capitale, che è sempre riuscito a evitare, ricorrendo in appello e ottenendo l'annullamento delle sentenze precedenti. Fino al 2010, quando la condanna a morte è stata confermata.



Il Dipartimento di Polizia di Huntigton Beach ritiene che Alcala abbia ucciso più di sette donne. "Un paio di settimane fa ho sentito qualcuno dire che ce ne sarebbero 150, ma non credo che siano così tante. Sono convinto che il numero delle vittime sia in doppia cifra", ha detto Steven Mack, un ex agente di polizia che ha partecipato alle indagini durante il processo del 2010.