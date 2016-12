Usa, forze su isola Mar Cinese sud

Usa e Filippine hanno annunciato oggi cinque luoghi ai quali le forze americane potranno avere accesso in base al nuovo patto decennale per la difesa firmato nel 2014 ed entrato in vigore solo lo scorso gennaio. Tra i siti anche uno di fronte alle isole contese nel Mare Cinese meridionale, dove i Paesi alleati di Washington nella regione si oppongono alla militarizzazione iniziata da Pechino.