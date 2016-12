Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha scelto la governatrice del South Carolina Nikki Haley per la posizione di ambasciatore all'Onu. Lo indicano fonti vicine al repubblicano. Haley diventa così la prima donna a entrare a far parte della nuova squadra di Trump.

La 44enne, figlia di immigrati dall'India, è al secondo mandato come governatrice, carica che ricopre dal 2010. Inizialmente aveva appoggiato Marco Rubio e Ted Cruz nelle primarie per la nomination alle presidenziali. Se sarà confermata, succederà a Samantha Power, ambasciatrice all'Onu dal 2013.



Altra novità al femminile è Betsy Devos, indicata da Trump come segretario all'Istruzione nella sua amministrazione, secondo quanto riferisce l'Associated Press. Devos, già legata al partito repubblicano in Michigan, è nota per le sue posizioni conservatrici nonché per la sua attività filantropica, anche attraverso fondazioni legate al business miliardario attraverso una società di investimenti fondata con il marito, che opera nel settore della tecnologia e dell'energia.