9 ottobre 2014 Usa, finita la festa per il loro matrimonio

lo sposo uccide la sposa e si toglie la vita Un pesante litigio durante il banchetto e poi la tragedia: il matrimonio tra George "Scott" Sansone e Kelly Ecker è durato solo poche ore Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:02 - Un litigio durante il banchetto, tra l'imbarazzo degli invitati. Poi, dopo che anche l'ultimo amico ha lasciato la tenuta, l'omicidio-suicidio. Il matrimonio tra George "Scott" Sansone, 54 anni, e Kelly Ecker, 50 anni, è finito in tragedia poche ore dopo il loro "sì". Lo sposo ha preso la sua pistola calibro 45, regolarmente detenuta, e ha fatto fuoco uccidendo la neo-moglie, che era riuscita a lanciare l'allarme chiamando il 911. Poi si è suicidato.

Teatro della drammatica storia è la villa di Scott a Terre Haute, in Indiana, dove Kelly e suo figlio di dieci anni si sarebbero dovuti trasferire subito dopo le nozze.



Il ragazzino era in casa al momento dell'omicidio-suicidio. Le forze dell'ordine lo hanno trovato in una camera in stato di shock. Presenti e sfuggiti alla furia omicida anche i genitori del killer.



A causare il litigio sembra sia stata una questione economica e, in particolare, l'accordo prematrimoniale.