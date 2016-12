Usa, finge emergenza per tendere imboscata a poliziotto

Ha chiamato il 911 per tendere un'imboscata all'agente che si è recato sul posto. Ne è scaturito un confronto a fuoco in cui sono rimasti feriti sia l'uomo che ha chiamato la polizia sia l'agente che ha risposto alla chiamata. E' accaduto a Valdosta, al confine fra Georgia e Florida. L'incidente è avvenuto poche ore dopo l'attacco a Dallas in cui un cecchino ha ucciso cinque poliziotti e ferito altre dodici persone.