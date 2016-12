Usa, filmata nuda nella camera d'albergo: giornalista risarcita con 55 milioni di dollari

Era stata filmata nuda, a sua insaputa, nella stanza di un albergo di Nashville e poi il video era stato pubblicato in Rete. Ora, come stabilito da una giuria americana, la giornalista sportiva Erin Andrews , 37 anni, dovrà essere risarcita con 55 milioni di dollari compresi gli interessi. Durante la sua testimonianza in aula, la donna ha detto di essere stata profondamente traumatizzata dall'incidente e che da allora verifica la sicurezza di ogni albergo che frequenta.

La richiesta iniziale era di 75 milioni - La Andrews, che attualmente è cronista per Fox Sports e che all'epoca dei fatti lavorava per la catena tv di sport ESPN, chiedeva 75 milioni di dollari allo stalker Michael Barrett, che aveva manomesso lo spioncino di una camera d'albergo per filmarla, e al proprietario e gestore dell'hotel Marriott, dove il video, della durata di cinque minuti, era stato filmato. Lo stalker ha confessato ed è stato condannato a una pena in carcere.



La giornalista: "Sostegno incredibile" - "Il sostegno che ho ricevuto dalle persone a Nashville è stato incredibile. Vorrei ringraziare anche la mia famiglia, i miei amici e i miei legali", ha twittato la giornalista. "Sono stata onorata di ricevere il sostegno delle vittime di tutto mondo".



L'albergo non doveva fornire il numero della stanza - Gli avvocati della Andrews hanno affermato che l'albergo non avrebbe dovuto fornire a Barrett il numero della stanza della donna e che avrebbe dovuto impedirgli di prendere la stanza adiacente. Il video hot diventò virale.