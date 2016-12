Usa: fermare propaganda web Isis

Alti funzionari della Casa Bianca e dell'intelligence Usa incontreranno oggi i manager della Silicon Valley per discutere dell'utilizzo dei social network da parte dei gruppi militanti. Il meeting giunge in un momento in cui, dopo gli attacchi di Parigi e di San Bernardino, cresce la pressione sulle aziende che si occupano di tecnologia - come Twitter, YouTube e Facebook - per fare di più per combattere contro la propaganda online dello Stato islamico.