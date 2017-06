Usa, ferito un agente nell'aeroporto di Flint: evacuato lo scalo | Media: assalitore ha gridato "Allah Akbar"

L'aeroporto statunitense di Flint, in Michigan, è stato evacuato dopo il ferimento di un poliziotto da parte di un assalitore non ancora identificato che, stando a quanto riportato dalla Nbc, prima dell'aggressione avrebbe urlato "Allah Akbar". Secondo alcuni media, l'agente sarebbe stato accoltellato al collo. Fonti locali parlano di un arresto. L'Fbi è sul posto e starebbe trattando quanto accaduto come "possibile atto di terrorismo".