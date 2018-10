Usa, ferita da un colpo di arma da fuoco mentre è alla guida: morte cerebrale per una modella

La ricostruzione - Secondo la ricostruzione della polizia, scrive il Daily Mail, la donna guidava sulla corsia opposta alla direzione di marcia quando ha causato un incidente che ha coinvolto tre auto, subito dopo essere stata colpita mentre era al volante della sua Mazda 626.



La sorella: "Non aveva nemici" - La Quayle si era trasferita in Georgia da pochi mesi con il fidanzato per proseguire ad Atlanta la sua carriera come modella. Aveva trovato un impiego nello studio di un dentista a Riverdale. Erano le 7 di lunedì mattina quando qualcuno l'ha colpita. Sua sorella Kayleigh ha detto a Fox 5 Atlanta: "Voglio sapere chi ha fatto questo. E' assurdo. Non meritava di finire così. Non capisco come sia potuto accadere. Non aveva nemici. Tutti la adoravano. Era una ragazza dolcissima".