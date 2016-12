Ferisce l'ex moglie, uccide il figlio di 15 anni, scappa e confessa su Facebook live . E' quanto accaduto a Norlina , nel North Carolina . Il killer , Earl Valentine , entrato a casa della donna, le ha sparato diverse volte con una pistola. Il figlio, provando a difendere la madre, è stato coinvolto nella sparatoria e ha perso la vita. "Amavo mia moglie, ma si meritava quello che ho fatto", ha affermato Valentine nel video sul social network, inconsapevole del fatto che invece la donna si fosse salvata, ricoverata in ospedale. Passate 48 ore, la polizia ha trovato l'uomo morto a Colombia , sempre in North Carolina. Le forze dell'ordine parlano di suicidio .

Il figlio adolescente era riuscito a chiamare la polizia raccontando l'accaduto, morendo però durante la telefonata. Intanto, le forze dell'ordine avevano rintracciato il telefono di Valentine a Richmond, in Virginia. Da quanto emerge, pare che l'uomo stesse andando a cercare altri parenti da uccidere. Nel video l'uomo sosteneva di essere malato da mesi e di non avere rimorsi per il gesto compiuto. In passato, la donna aveva già ottenuto un'ingiunzione restrittiva nei confronti del marito.