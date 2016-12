Usa, Fbi su Emailgate: nessuna incriminazione per Hillary Clinton

"Non crediamo sia necessaria alcuna incriminazione nei confronti di Hillary Clinton". Lo ha detto il direttore dell'Fbi, James Comey, parlando della chiusura delle indagini sull'uso delle mail private da parte della candidata democratica alle presidenziali Usa durante il suo mandato di segretario di Stato. "Per seguire il caso Emailgate l'Fbi non si è coordinato con altre agenzie governative", ha aggiunto Comey.