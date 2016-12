Usa, Fbi: arrestati a New York 46 affiliati a Cosa Nostra Coinvolte diverse famiglie mafiose

Gli arresti hanno coinvolto le famiglie Genovese, Gambino, Lucchese e Bonanno. Manette, tra gli altri, anche per John Gotti, 23enne nipote del boss della famiglia Gambino, John Gotti; gli investigatori hanno trovato in casa del ragazzo centinaia di pasticche e oltre 40mila dollari in contanti.

Le indagini si sono sviluppate sull'intera costa orientale degli States, dalla Florida a New York. Le accuse mosse nei loro confronti delle famiglie includono una serie di reati: scommesse clandestine, frodi alle assicurazioni, traffico d'armi, estorsione e assalto, oltre ad intimidazione e minacce contro chi doveva soldi alle cosche o tentava di scavalcarle. Per quanto riguarda le frodi mediche, ai medici venivano fatte prescrivere ricette non necessarie e i conti venivano poi inviati alle assicurazioni per ricevere i rimborsi.