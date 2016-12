Usa, Fbi arresta un uomo che "voleva uccidere il presidente Obama e attaccare stazioni di polizia"

Gli agenti dell'Fbi hanno arrestato in Massachusetts un uomo, il 48enne Joseph Gargiulo, che avrebbe minacciato di uccidere il presidente Barack Obama e di attaccare moschee e stazioni di polizia. Nella sua casa sono stati trovati un arsenale e documenti minaccianti violenza contro i musulmani. Lo riferiscono i media americani, precisando che tali circostanze sono emerse in un'udienza che vedeva l'uomo imputato per possesso illegale di munizioni.

L'uomo si trovava in tribunale anche per aver violato gli obblighi imposti da un giudice dopo le denunce della sua ex moglie. Quest'ultima aveva riferito all'Fbi che era preoccupata dal fatto che l'ex consorte stava accumulando cibo e armi e minacciava di piazzare bombe in stazioni di polizia e uccidere poliziotti.



Un suo amico invece ha raccontato agli investigatori che Gargiulo gli aveva confidato le sue intenzioni di attaccare moschee e che avrebbe voluto uccidere Obama mentre giocava a golf a Martha Vineyard, dove ha trascorso le sue ultime vacanze.