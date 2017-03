Usa, farmaci in scadenza: otto sentenze capitali in dieci giorni, è polemica

A finire nelle mani del boia tra il 17 e il 27 aprile - come racconta i New York Times, da tempo schierato contro la pena capitale - saranno otto uomini: quattro afroamericani e quattro di razza bianca. Pescati tra i 34 detenuti che attualmente si trovano nel braccio della morte nello stato del sud. Stato in cui le esecuzioni erano state sospese dal 2005 a causa di una serie di ricorsi legali, oltre che per la difficoltà di reperire i farmaci letali.



I farmaci letali bloccati dalla Ue - Tutte e otto le persone che aspettano di essere giustiziate sono state condannate per omicidi perpetrati tra il 1989 e il 1999. E' passato molto tempo. Ma il governatore dell'Arkansas, Asa Hutchinson, repubblicano, ha ribadito l'ineluttabilità di così tante esecuzioni in così poco tempo, per i dubbi sulla possibilità in futuro di avere farmaci disponibili. Farmaci la cui esportazione in Usa è stata vietata dagli stati europei, contrari alla pena capitale.



Scoppia la polemica - Le associazioni per la difesa sei diritti civili sono sul piede di guerra e sperano ancora di cambiare il corso degli eventi. "Ognuno di questi detenuti ha dei diritti - afferma l'American Civil Liberties Union - e ogni esecuzione è un processo che va pianificato e gestito nei dettagli caso per caso. E questo, sulla base di una programmazione così stringente, è impossibile".