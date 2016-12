Usa, famiglia killer: "Sotto shock"

"Non ci sono parole per esprimere il nostro shock, il dolore, l'incredulità per quanto è successo. Siamo devastati e amareggiati. Offriamo le nostre preghiere e la nostra vicinanza a coloro che ne sono stati toccati". Lo scrive la famiglia di Dylann Roof, l'autore della strage di Charleston. "La nostra speranza e le nostre preghiere sono per la pace e la riconciliazione, per i familiari delle vittime e per la comunità di Charleston".