Usa, fabbricavano bombe: arrestati un prof e il fratello a New York

La polizia di New York ha arrestato nel Bronx i 27enni Christian e Tyler Toro, un un ex insegnante di una scuola superiore e il suo fratello gemello, che avevano accumulato oltre 14 chili di esplosivo per fabbricare bombe. L'insegnante avrebbe pagato gli studenti delle scuole superiori 50 dollari l'ora per estrarre polvere da sparo da fuochi d'artificio.