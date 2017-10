Usa, ex stratega Trump: difficile che riesca a finire il mandato

Donald Trump ha solo il 30% di chance di restare alla Casa Bianca fino alla fine del mandato. Parola, secondo la rivista Vanity Fair, di Steve Bannon, ex stratega del presidente. Per Bannon non ci sarebbe tanto il rischio di un impeachment, quanto quello del ricorso al 25esimo emendamento, secondo cui il governo può votare l'uscita di scena di un presidente ritenuto non più capace di assolvere ai propri doveri per motivi di salute fisica o mentale.