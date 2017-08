Usa, ex sceriffo Arpaio graziato: condanna era caccia alle streghe

L'ex sceriffo dell'Arizona Joe Arpaio ha ringraziato su Twitter Donald Trump per la grazia ricevuta venerdì, dopo che era stato condannato a sei mesi per aver ignorato una decisione del tribunale che gli aveva vietato di fare retate anti immigrati. Arpaio ha inoltre espresso riconoscenza al presidente Usa per aver dimostrato di "considerare la condanna per quello che è: una caccia alle streghe dei superstiti al dipartimento Giustizia di Obama!".