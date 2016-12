Usa, ex parlamentare italiano condannato per traffico di armi

È stato condannato a quattro anni di carcere negli Stati Uniti, per traffico internazionale di armi, l'italiano Massimo Romagnoli, ex deputato di Forza Italia. L'uomo, arrestato in Montenegro a dicembre del 2014 insieme a due cittadini romeni, aveva provato a vendere armi per un valore di 15 milioni di dollari a informatori della Dea sotto copertura che fingevano di essere ribelli delle Farc (le Forze armate rivoluzionarie della Colombia).