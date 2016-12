Usa, ex maggiordomo Trump minaccia Obama su Facebook

Nuovo imbarazzo per Donald Trump, questa volta a causa del suo ex maggiordomo che ha postato su Facebook commenti altamente offensivi nei confronti del presidente Barack Obama, al punto da indurre il Secret Service ad indagare. L'uomo, Anthony Senecal, in uno dei post sotto accusa avrebbe affermato che Obama dovrebbe essere impiccato dalle forze militari per tradimento e altri "crimini".