Un intervento durato diciassette ore e un'equipe di cinquanta medici in azione. Un'operazione talmente delicata da far ridurre al minimo le speranze di una sua buona riuscita. Ma Erika e Eva, ex gemelline siamesi, ce l'hanno fatta, ed ora, tre mesi dopo l'intervento chirurgico che le ha separate, possono finalmente lasciare l'ospedale di Palo Alto a Sacramento, in California, per raggiungere una struttura di riabilitazione molto vicina alla loro casa di Antelope.