Usa,ex capo 007:altri oltre a Russia interferirono su voto? No prove

L'ex direttore della National Intelligence negli Usa, James Clapper, in un'intervista alla Cnn ha sottolineato che gli 007 "non hanno visto alcuna prova" su altri, oltre alla Russia, coinvolti in interferenze nelle elezioni americane. Da Varsavia il presidente Donald Trump aveva ammesso la possibilità che ad interferire siano stati i russi, come pure altri, sostenendo alla fine che "nessuno lo sa davvero".