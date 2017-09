Usa, esplosione in una base militare: almeno 15 soldati feriti

E' di almeno 15 soldati feriti il bilancio provvisorio di un'esplosione avvenuta all'interno della base militare di Fort Bragg, in North Carolina, negli Usa. La ragioni dell'esplosione, che è avvenuta durante un'esercitazione, non sono ancora note. I soldati feriti sono tutti membri dell'US Army Special Operations Command.

Dei 15 militari, che sono rimasti feriti quando un mezzo corazzato ha preso fuoco dopo un'esplosione per cause non chiare, sei sarebbero in gravi condizioni.



In un altro incidente avvenuto durante un'esercitazione notturna, a Fort Hood, in Texas, un soldato è morto nello schianto di un elicottero.