Usa, esplosione Central Park: nessuna indicazione terrorismo

"Non vi sono indicazioni che facciano pensare a terrorismo e non vi è una specifica minaccia per New York o per i festeggiamenti del 4 luglio". Lo sottolinea la polizia Usa in una conferenza stampa dal luogo dove è avvenuta un'esplosione dopo che un giovane di 19 anni ha calpestato un ordigno. Gli agenti hanno parlato di un "esperimento", lasciando intendere che possa essersi trattato del tentativo di confezionare fuochi d'artificio artigianalmente.