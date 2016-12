Usa, esplosione a Central Park: ferito in modo grave un 19enne

L'esplosione è stata di una certa entità, visto che il boato è stato udito per diversi isolati. L'episodio, inoltre, ha avuto luogo nel parco all'altezza della Quinta Strada e della 68ma Strada, non lontano dal luogo dei funerali di Elie Wiesel, il premio Nobel scomparso sabato, ma non si hanno conferme che i due eventi siano collegati.



La polizia e i vigili del fuoco accorsi sul posto hanno isolato la zona interessata di Central Park, ma il parco non è stato evacuato come invece in un primo momento era stato segnalato nel tam tam sui social media.



"Non vi sono indicazioni che facciano pensare a terrorismo e non vi è una specifica e credibile minaccia per New York o per i festeggiamenti del 4 luglio", hanno assicurato le autorità. La polizia non ritiene responsabile di quanto accaduto il giovane ferito e i due ragazzi che erano con lui al momento dell'esplosione.