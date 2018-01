Usa, esplode impianto trivellazione in Oklahoma: cinque dispersi

Cinque persone mancano all'appello dopo che una piattaforma di trivellazione è esplosa in Oklahoma. Al momento dell'incidente sul posto lavoravano altri 17 operai i quali sono stati messi in salvo tramite tre eli-ambulanze. Le autorità hanno anche specificato che non è possibile stabilire se ci siano vittime perché l'incendio non è stato ancora spento. Il sito dell'estrazione di petrolio è gestito dalla Red Mountain Energy.