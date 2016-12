Usa, eseguita pena di morte in Missouri dopo grazia respinta

Pena capitale eseguita in Missouri, negli Stati Uniti. Earl Forest, 66enne accusato di tre omicidi, due persone durante un regolamento di conti tra trafficanti di droga e un vicesceriffo in una successiva sparatoria, è stato messo a morte con iniezione letale. Prima dell'esecuzione ha solo rivolto qualche parola rivolta alla figlia che assisteva. La Corte Suprema aveva respinto una domanda di grazia chiesta per lui dal governatore dello Stato, Jay Nixon.