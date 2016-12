Usa, entra in un fast food e si prepara un hamburger: caccia al ladro goloso

Il ladro chef - Il goloso furfante si dimostra un vero buongustaio. Innanzitutto per la scelta del ristorante. Bandite le catene troppo commerciali, opta per un posto di qualità. E non si ferma qui. Dal frigo si prende una bottiglia d'acqua, poi, placata la sete, è tempo di riempire lo stomaco. Non trovando nulla di pronto, si mette ai fornelli. Studia la griglia, la accende e poi adagia la carne sul fuoco con due belle fette di formaggio. Aspettando che l'hamburger raggiunga la giusta cottura, prende il pane e lo affetta, il tutto mente conversa al cellulare, come se fosse a casa sua. La polizia che sta indagando, oltre al video, ha messo sul web anche le foto del goloso malandrino, che dopo il furto è ancora a piede libero, anzi a pancia libera.