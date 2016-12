Usa, ennesimo caso di agenti violenti: caccia all'adolescente di colore

Ennesimo caso di agenti di polizia violenti negli Usa. Teatro dell'ultimo incidente la comunità di Craig Ranch North, in Texas. La polizia, chiamata per la presenza di ragazzi non invitati durante una festa in piscina, giunta sul posto ha dato il via a una vera e propria "caccia all'adolescente di colore", tanto che un ragazzino bianco, presente sul posto, ha potuto filmare indisturbato tutta la scena. "Era come se fossi invisibile per loro", ha poi raccontato.