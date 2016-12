Usa, endorsement dell'unione attori e manager teatrali per Clinton

Negli Usa l'unione che rappresenta attori e manager teatrali (oltre 50mila) ha deciso di sostenere il candidato democratico alla presidenza, Hillay Clinton. E' la prima volta nella sua storia ultracentenaria che l'unione appoggia un candidato. La sua presidente, Kate Shindle, ha spiegato che resta nonpartisan ma "in questi tempi critici nella storia del nostro Paese dobbiamo combattere in ogni modo per la nostra sopravvivenza".