Usa: email Colin Powell, Israele ha 200 testate nucleari

Israele ha 200 testate nucleari: lo scrive l'ex segretario di Stato repubblicano Colin Powell, in una delle sue migliaia di email private hackerate e diffuse nei giorni scorsi. Il numero è evocato in un messaggio in cui discute con un amico della capacità delle armi nucleari del Paese mediorientale. Benché si creda ampiamente che Israele abbia sviluppato testate atomiche alcune decenni fa, il Paese non si è mai dichiarato come Stato nucleare.