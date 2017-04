Usa, elicottero militare cade su campo da golf: un morto

Un elicottero militare Black Hawk è precipitato in un campo da golf in Maryland durante un volo di addestramento, causando la morte di un membro dell'equipaggio e il ferimento degli altri due, entrambi ora in gravi condizioni. Lo rende noto l'esercito Usa. Ancora ignote le cause dell'incidente, avvenuto a un centinaio di chilometri da Washington. Il mezzo apparteneva al 12/mo battaglione dell'aviazione, di stanza a Fort Belvoir, Virginia.