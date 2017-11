Usa e Russia: "Contro lʼIsis fino alla vittoria" | Putin a Trump: "Mai intromesso in elezioni americane"

Trump: "Putin ha detto di non essersi intromesso in elezioni Usa" - Nel colloquio con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, Trump ha sottolineato: "Ogni volta che Putin mi vede mi dice: 'Non l'ho fatto'. Credo veramente che quando me lo dice ne sia convinto". Il presidente americano avrebbe avuto "due o tre" brevi conversazioni con Putin a margine del vertice Apec. "Potete chiederglielo ancora, Putin ha ribadito di non essersi assolutamente immischiato nelle nostre elezioni".



"No a intervento militare in Siria, rispettiamo sovranità e integrità territoriale" - Nella dichiarazione congiunta rilasciata al termine del vertice Apec, i due leader si sono detti d'accordo nel non intervenire militarmente in Siria e hanno confermato il loro impegno per "la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale" del Paese. Hanno invitato quindi tutte le parti coinvolte nel conflitto siriano ad "aderire al processo di pace di Ginevra".



"Da Paesi Onu più sforzi umanitari"- Russia e Usa chiedono a tutti i Paesi membri Onu d'incrementare lo sforzo umanitario, nei prossimi mesi, per assistere il popolo siriano. Vladimir Putin e Donald Trump, fa sapere il Cremlino, si sono detti d'accordo sulla necessità di "alleviare le sofferenze" dei siriani.



Putin: "Contatti con Trump un successo" - I contatti avuti a margine del summit Apec in Vietnam, incluso quello con il presidente Usa Donald Trump, sono stati "utili, un successo". Lo ha detto Vladimir Putin a margine del meeting. Il presidente russo ha sottolineato che la nota congiunta Russia-Usa è servita per affermare alcuni "punti di principio" sulla soluzione della crisi siriana".



Putin: "Trump è a suo agio a parlare con me" - "Io e Trump abbiamo un dialogo normale - ha continuato Putin -, lui è a suo agio a conversare, e un peccato che non siamo ancora riusciti a parlare in dettaglio sull'intero spettro delle nostre relazioni".



Putin: "Russiagate? Collegamento Manafort-Mosca invenzione anti-Trump" - I presunti collegamenti tra la Russia e l'ex manager della campagna elettorale di Donald Trump, Paul Manafort, sono stati inventati dagli avversari di Trump per nuocere all'inquilino della Casa Bianca. E' il pensiero espresso da Putin sulla vicenda Russiagate. Il leader del Cremlino ha poi definito "come un attacco contro la libertà d'espressione" l'obbligo imposto alla rete televisiva russa RT di registrarsi come "agente straniero" negli Stati Uniti e ha promesso una "risposta" analoga. "Dobbiamo assolutamente rispondere e sarà una risposta della stesso tenore", ha aggiunto.