Usa, è morto Julian Bond

Julian Bond, uno dei leader della lotta per i diritti civili degli afroamericani, è morto all'età di 75 anni dopo una breve malattia. Bond era nato in Tennessee e sin da quando era studente al Morehouse College fu tra i protagonisti della stagione delle proteste dei neri Usa che negli anni 60 chiedevano pari diritti. Bond fu poi per 10 anni, fino al 2010, il presidente della Naacp, principale organizzazione per la difesa dei diritti degli afroamericani.