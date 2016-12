Usa, è morto a 98 anni l'uomo che inventò il Big Mac

Quando Jim Deligatti inventò tale prodotto nel lontano 1967, non poteva di certo aspettarsi che avrebbe lanciato un autentico "promotore" della globalizzazione sfrenata, molto amato e allo stesso tempo anche odiato. Originario della Pennsylvania, Deligatti ha fatto il suo ingresso nel mondo dei fast-food nel 1957 con l'idea di creare una sua catena di ristoranti, ma si è successivamente lasciato convincere da McDonald's ad aprire un franchising con loro. E così nel suo ristorante di McKnight Road, nelle vicinanze di Pittsburgh, ha trovato la ricetta magica per quello che sarebbe entrato nella storia come il Big Mac, uno dei panini più famosi di tutti i tempi.



Delle sue creazioni da 540 calorie l'una Jim ha continuato a nutrirsi per tutta la sua vita, "almeno una volta alla settimana", come ha raccontato il figlio Michael. E alla domanda sul perché della scelta del nome "Big Mac", lui ha sempre risposto che semplicemente quelle due parole accostate lo facevano ridere.