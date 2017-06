Usa, due procuratori contro Trump: "Milioni da governi stranieri"

I procuratori generali del Maryland e del Distretto di Columbia hanno annunciato che citeranno in giudizio il presidente Usa, Donald Trump, per non aver rispettato il giuramento di distaccarsi dagli affari privati. Secondo i due procuratori, inoltre, Trump ha violato le norme anti-corruzione della costituzione accettando milioni di dollari da governi stranieri per le sue aziende quando già era candidato alla Casa Bianca.