Usa, due agenti uccisi dopo telefonata di emergenza

Due agenti sono stati uccisi non appena sono arrivati in una casa alla periferia di Columbus, Ohio, dopo aver risposto ad una chiamata di emergenza. Il sospetto autore della sparatoria è stato ferito e si trova ora detenuto in ospedale. Lo riferisce la polizia locale. Donald Trump ha twittato la sua solidarietà e le sue condoglianze alle famiglie delle vittime.