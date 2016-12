Usa: dubbi su ferimento al Baghdadi

19:51 - Abu Bakr al Baghdadi potrebbe non esser stato colpito in un raid Usa come invece ipotizzato dalla stampa britannica. A esprimere dubbi sul ferimento del califfo dell'Isis è il Pentagono. Pur confermando l'attacco del 18 marzo nella zona di al Baaji, il portavoce Steven Warren chiarisce come "l'obiettivo non fosse di alto valore. Non c'è motivo di ritenere che al Baghdadi fosse presente".

Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X