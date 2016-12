7 aprile 2015 Usa, dopo la parodia tv è morto suicida Fredric Brandt, il "Barone del Botox" Anche Madonna tra le clienti del noto dermatologo, preso in giro nella fiction tv dell'attrice comica Tina Fey Tweet google 0 Invia ad un amico

17:40 - Ha passato la vita alla ricerca dell'eterna giovinezza per sè e per i suoi clienti, è morto suicida dopo essere stato preso in giro in una famosa serie televisiva statunitense. E' finita così la vita, e la carriera, di Fredric Brandt, mago dell'estetica delle dive. Famosissimo dermatologo noto come "barone del Botox", era rimasto devastato proprio dalla sua parodia, arrivata nelle case di tutti gli americani.

Il medico, noto per aver spianato le rughe a celebrità come Madonna e alla ex top Stephanie Seymour, aveva 65 anni. E a metterlo recentemente alla berlina era stata la parodia realizzata dall'attrice comica Tina Fey nella serie tv "The unbreakable Kimmie Schmidt".



Un episodio che potrebbe essere stato determinante per il tragico gesto del "barone del Botox". "Il dottor Brandt soffriva di depressione", ha rivelato la sua portavoce Jacquie Tractenberg.



Nello show televisivo la Fey affida a Martin Short il personaggio del dottor Franff, un chirurgo estetico che ha la stessa pelle liscia e i capelli biondo platino di Brandt. Nella fiction il chirurgo ha difficoltà nell'esprimersi per essersi stirato troppe volte le rughe del viso.