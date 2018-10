Usa, donne in piazza a Chicago contro politica maschilista di Trump

Migliaia di persone si sono riunite a Chicago per protestare contro la politica "maschilista" del governo di Donald Trump in vista delle elezioni di Midterm di inizio novembre. Associazioni e gruppi politici hanno sfilato nel centro della terza città degli Stati Uniti, mentre un pallone gigante che rappresentava Donald Trump con un pannolino, già visto nel corso delle protesta a Londra contro il magnate, galleggiava in aria.