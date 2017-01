Usa, donna muore per superbatterio: resistente a tutti antibiotici

Una donna americana del Nevada di una settantina d'anni è morta tempo fa negli Stati Uniti a causa di un superbatterio resistente a tutti gli antibiotici disponibili. La donna era stata oeprata due anni fa in India per la frattura di un osso della coscia, acquisendo poi una ostinata infezione. Ricoverata in un ospedale di alta complessità del Nevada è deceduta nonostante il tentativo di salvarla attraverso l'uso di 26 diversi antibiotici.