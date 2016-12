Usa, donna incinta ha un grave incidente: si sveglia dal coma per far nascere il bimbo

Il 15 ottobre Jenny Noemi Quiles ha avuto un grave incidente mentre stava andando ad avviare le pratiche per il pediatra per il bimbo che portava in grembo. La donna, che era a piedi, è stata travolta da un carro attrezzi. La donna in coma, è riuscita a svegliarsi per far nascere il bambino. I medici di Tampa, in Florida, sono riusciti a farla partorire con un mese di anticipo con un parto cesareo. Il piccolo sta bene anche se la mamma è ancora in gravi condizioni, ma in via di miglioramento.