Usa, donna butta un vecchio computer Apple: era un pezzo da collezione

Un centro di recupero di materiale elettronico della Silicon Valley sta cercando una donna che si è liberata di un vecchio computer della Apple. La macchina in realtà era un " Apple I ", un oggetto da collezione che è stato venduto per 200mila dollari . Ora la metà del ricavato spetta alla proprietaria che non ha lasciato tracce di sè. Il computer è uno dei soli circa 200 desktop assemblati da Steve Jobs, Steve Wozniak e Ron Wayne nel 1976.

Il computer era all'interno di una scatola di apparecchiature elettroniche delle quali la donna ha liberato la sua autorimessa dopo la morte del marito, ha detto Victor Gichun, vice presidente della Clean Bay Area, la compagnia di recupero dei rifiuti elettronici stessa. La donna non ha voluto una ricevuta fiscale e non ha lasciato un numero al quale poter essere ricontattata, ed è stato solo alcune settimane dopo che gli addetti dell'azienda hanno aperto la scatola e scoperto all'interno un Apple I.



"Davvero non potevamo credere ai nostri occhi. Abbiamo pensato che fosse falso", ha detto Gichun alla televisione KNTV-TV. La compagnia ha venduto l'Apple I per 200mila dollari a una collezione privata, e poiché riconosce il 50% del valore degli oggetti venduti ai proprietari originari, Gichun ha detto di voler dividere il ricavato con la misteriosa donatrice. Dice di ricordarne le fattezze e ha lanciato un appello affiché torni per ricevere i 100mila dollari che le spettano.