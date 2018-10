Usa, Donald Trump vuole uscire dal trattato Reagan-Gorbaciov

Donald Trump è pronto a far uscire gli Usa dallo storico trattato firmato nel 1987 da Ronald Reagan e Michail Gorbaciov per porre fine alla vicenda degli euromissili. Lo riporta il New York Times, spiegando che la Casa Bianca accusa Mosca di aver violato l'accordo per anni. Inoltre si sottolinea che il trattato limita gli Stati Uniti dal dispiegare nuovi missili per contrastare il crescente arsenale della Cina sul Pacifico occidentale.